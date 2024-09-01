Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

1 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Начало игры — в 19:45 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Железнодорожники неудержимы. Они проиграли пока что только встречу 2-го тура РПЛ московскому «Динамо» (1:3) на выезде. И то подопечные Михаила Галактионова смотрелись не хуже соперника. Победив «Ростов» (3:2), красно-зелёные поднялись на первую строчку в турнирной таблице первенства.

У «Краснодара» с качеством командного футбола картина менее очевидная. Мурад Мусаев говорил, что будет делать акцент на постоянной игре первым номером и использовать более атакующий стиль. Пока что ничего подобного не наблюдается. Чёрно-зелёные вернулись ближе к тому, что наблюдалось при Владимире Ивиче.

Краснодарцы выиграли все пять последних матчей, но во всех случаях победили с минимальной разницей в счёте. Понятно, что у них было достаточно много сильных соперников, взломать оборону которых непросто. Однако к структурированности и слаженности чёрно-зелёных есть вопросы.

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