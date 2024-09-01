«Бавария» — «Фрайбург»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург».

Ставка: ИТБ 1 гола «Фрайбурга» за 2.20.

«Бавария» вступила в новый сезон со старыми проблемами. Деотшанкюль Юпамекано, конечно, неплохой защитник, но на роль лидера не тянет. Клуб пытался купить у «Байера» Жонатана Та на замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Маттейсу де Лигту, но не купил. Что будет дальше — большой вопрос.

Отчасти ответ можно было наблюдать в матче 1-го тура, когда мюнхенская команда с трудом обыгрывала переживающий непростые времена «Вольфсбург» (3:2). Конечно, вы справедливо можете заметить, что молодой немец был в полном порядке и до чемпионата Европы, и во время. А у англичанина здорово получается заменять Роберта Левандовского на острие баварской атаки. Кейн даже «Золотую бутсу» получил по итогам прошлого сезона. Однако вопросы к обороне никуда не делись.

Не совсем понятно ещё, почему букмекеры отдают такое значительное преимущество «Баварии» в предстоящем матче. «Фрайбург» в последние годы зарекомендовал себя как достойный соперник. Если не забирается в еврокубки, то постоянно находится около того. В прошлом сезоне клуб финишировал в пяти очках от зоны Лиги Европы.

На старте нового сезона фрайбургцы лишь подтвердили свою конкурентоспособность, обыграв в 1-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» со счётом 3:1. Тот самый «Штутгарт», который в прошлом сезоне вообще-то лишил «Баварию» серебряных медалей и заслуженно выбился в Лигу чемпионов.

Причём футболисты «Фрайбурга» владели мячом лишь 32% игрового времени. Крайне мало для трёх забитых мячей, не так ли? Это означает, что свои шансы они используют очень бережно. Мюнхенской команде, имеющей трудности с организацией обороны, будет непросто сыграть «на ноль» даже дома.

К сожалению, букмекеры всё прекрасно понимают, а потому просто поставить на голы в обе стороны не получится — коэффициент скромный. Возможно, стоит рискнуть и поверить в то, что индивидуальный тотал гостей будет больше 1 мяча. Если «Фрайбург» забьёт ровно один раз, произойдёт возврат. Но ведь в последней очной встрече он забил дважды.