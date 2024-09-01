«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Паулу Фонсека в прошлом сезоне подарил «Лиллю» четвертьфинал Лиги конференций и четвёртое место чемпионата Франции с квалификацией Лиги чемпионов, а затем уехал на повышение в «Милан». Развивать успех в новом сезоне выпало Бруну Женезио, и французский специалист пока отлично справляется.

Во-первых, «доги» с новым тренером успели прорваться в общий этап Лиги чемпионов, по пути обыграв «Фенербахче» Жозе Моуринью (2:1 и 1:1 ДВ) и опытную «Славию» из Праги (2:0 и 1:2). Теперь будут пробовать себя в новом формате еврокубкового турнира с такими гигантами, как мадридский «Реал», «Ювентус» и «Ливерпуль».

Во-вторых, стоит отметить бодрый старт в Лиге 1. За два тура «Лилль» набрал все шесть возможных очков. Соперники были не самые именитые — «Реймс» и «Анже». Но клуб в обоих случаях забил по два мяча и не пропустил. Короче говоря, с ним по-прежнему нужно считаться и нельзя его недооценивать. Иначе можно нарваться на казус.

С одной стороны, «ПСЖ» особо переживать не о чем. Столичный клуб после ухода Килиана Мбаппе будто бы стал даже лучше. В 1-м туре чемпионата Франции на выезде разгромил «Гавр» Далера Кузяева со счётом 4:1, а во 2-м туре на своём поле деклассировал «Монпелье», отправив в ворота того шесть безответных мячей.

Перешедший к парижанам Матвей Сафонов здесь ни при чём, он пока сидит на скамейке. И действительно — с таким бизоном, как Джанлуиджи Доннарумма, судя по всему, сидеть можно долго. С другой стороны, итальянец пропустил от «Гавра» на выезде, а прошлый выезд в Лилль принёс парижанам лишь ничью со счётом 1:1.

Конечно, «ПСЖ» смотрится предпочтительнее со всех сторон. Атака в порядке, а в личных матчах получалось чаще побеждать, нежели терять очки. Однако сейчас и «Лилль» на ходу, так что может дать бой любому. С учётом того, что он забивал столичному клубу в восьми прошлых встречах, забьёт и теперь. В голе гостей сомнений тоже мало.