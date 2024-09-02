«Ротор» — «Чайка»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

2 сентября в Волгограде состоится матч 8-го тура Первой лиги «Ротор» — «Чайка». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу волгоградцев можно с коэффициентом 2.05. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2050 рублей.

Успех клуба из села Песчанокопское оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.16, на гол в каждом тайме — за 1.95.