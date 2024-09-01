«МЮ» — «Ливерпуль»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

1 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится центральный матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

«Ливерпуль» после старта сезона идёт среди команд, которые ещё не теряли очки в АПЛ. Справедливости ради стоит отметить, что соперники попались скромные. В 1-м туре клуб одержал победу над «Ипсвичем», во 2-м туре — над «Брентфордом». Но в обоих случаях удалось забить два мяча и не пропустить.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, дождался перестройки. Всем в команде требуется время, чтобы привыкнуть и давать результат. Пока что манкунианцы остаются нестабильным коллективом со своими проблемами. Суперкубок Англии перед стартом нового сезона отдали «Манчестер Сити», совсем немного недотерпев до победы. В АПЛ дома с трудом обыграли «Фулхэм» (1:0), а на выезде подарили очки «Брайтону» (1:2), вновь пропустив на последних минутах.

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