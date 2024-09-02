«Ротор» — «Чайка»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка».

Ставка: обе забьют за 2.16.

«Ротор» продолжает дарить болельщикам незабываемые эмоции. Команда не показывает какого-то высокого уровня футбола из-за не лучшей комплектации состава, но регулярно добывает хорошие результаты. Она расположилась в верхней части турнирной таблицы Первой лиги.

В первую очередь стоит обратить внимание на характер волгоградцев. В последних двух турах они победили «Балтику» (2:0) и сыграли вничью с «Родиной» (2:2). В обоих случаях подопечные Дениса Бояринцева проявили силу воли.

«Чайка» не менее интересна, чем «Ротор». Она очень хорошо начала сезон. Команда из села Песчанокопское уступила только «Уралу» (0:2), на выезде. После этого она эффектно реабилитировалась, победив «Енисей» (2:0), который возглавляет бывший легендарный футболист Андрей Тихонов.

Имея не самый сильный состав, Калешин поставил «Чайке» отличную атакующую игру. Только в матче с «Уралом» его подопечные покинули поле без голов. В шести других встречах они забили 12 мячей. Даже обладающие надёжной обороной соперники не смогли сыграть «на ноль».

Предлагаем заключить пари на то, что «обе забьют», с коэффициентом 2.16. Выявить фаворита не представляется возможным. Вполне вероятно, встреча закончится вничью. Что-нибудь в духе 1:1 или 2:2 здесь вполне может быть.