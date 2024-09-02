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Букмекеры назвали шансы Медведева выйти в 1/4 финала US Open

Букмекеры назвали шансы Медведева выйти в 1/4 финала US Open
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2 сентября в матче четвёртого круга US Open в мужском одиночном разряде португалец Нуну Боржеш будет играть с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

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Ранее соперники встречались дважды, оба раза Даниил Медведев оказался сильнее.

Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 83% вероятности. Шансы Боржеша оценили в 5.45 (17%).

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 32.5 гейма можно за 1.85, а тотал меньше 32.5 гейма идёт с коэффициентом 1.95. Вероятность победы Медведева со счётом 3:0 оценили в 2.00.

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