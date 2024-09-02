Букмекеры предсказали точный счёт матча US Open Боржеш — Медведев

2 сентября в матче четвёртого круга US Open в мужском одиночном разряде португалец Нуну Боржеш будет играть с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее соперники встречались дважды, оба раза Даниил Медведев оказался сильнее.

Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 83% вероятности. Шансы Боржеша оценили в 5.45 (17%).

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 32.5 гейма можно за 1.85, а тотал меньше 32.5 гейма идёт с коэффициентом 1.95.

Вероятность победы Медведева со счётом 3:0 оценили в 2.00. Ставки на победу россиянина в четырёх сетах принимаются за 3.50. Если Даниил выиграет со счётом 3:2 по сетам, зайдёт коэффициент 6.00.

Победа Боржеша в трёх партиях идёт за 13.0, в четырёх — за 14.0, ставки на точный счёт 3:2 по сетам в пользу португальца принимаются за 13.5.