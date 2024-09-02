Нуну Боржеш — Даниил Медведев: прогноз на матч US Open

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 4-го круга US Open Нуну Боржеш — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева + тотал больше 32.5 гейма за 2.10.

Судьба сводит Нуну Боржеша и Даниила Медведева уже третий раз в этом сезоне. Пока счёт в серии 2-0 в пользу россиянина. Выход в четвёртый круг ТБШ для португальца уже большое достижение. Самое интересное, что до такого же этапа Нуну доходил в этом году на Открытом чемпионате Австралии, но его выбил как раз Даниил.

Одно можно сказать точно: португалец будет невероятно мотивирован. Это и шанс установить новую планку для себя, и возможность взять реванш. До четвёртого круга турнира никаких громких побед у Боржеша не случилось. Он выиграл у Федерико Кории (6:2, 6:4, 6:1), Танаси Коккинакиса (6:4, 7:5, 7:5) и замешкался в матче с Якубом Меншиком (6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0).

Вроде бы у Медведева не должно возникнуть сложностей. Тем более россиянин уже выигрывал US Open в 2021 году. Да и в целом Даниил на ТБШ в этом году держит планку — доходил до полуфинала Уимблдона и сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии. Не сложилось только с Парижем.

Есть повод улучшить результат и наконец-то взять ТБШ в этом году. Путь к четвёртому кругу не был тернистым. Сначала Медведев победил Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), а затем выиграл поочерёдно у Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6) и Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3).

Победа во встрече с итальянским теннисистом особенно впечатлила зрителей. Решающее очко Даниил взял благодаря удару, исполняя который, ему пришлось развернуться на 360 градусов! Американская публика стоя аплодировала россиянину.

Поэтому тут без вариантов. Мы прогнозируем победу Даниила, но заострим внимание, что прошлые очные встречи с Боржешем не прошли легко. В каждой был сыгран тай-брейк. В матче Открытого чемпионата Австралии теннисисты отыграли 41 гейм. Поэтому будет разумно поставить на победу Медведева и тотал больше 32.5 гейма за 2.10.