Эксперты оценили шансы Самсоновой победить Свёнтек на US Open

2 сентября в матче четвёртого круга US Open в женском одиночном разряде первая ракетка мира Ига Свёнтек будет играть с россиянкой Людмилой Самсоновой. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Букмекеры отдают явное предпочтение польке. Поставить на победу Свёнтек можно с коэффициентом 1.11, что составляет примерно 87% вероятности. Шансы Самсоновой оценили в 7.30 (13%).

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 20.5 гейма можно за 2.20, а тотал меньше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.60. Вероятность победы Свёнтек со счётом 2:0 оценили в 1.45.

Заключить пари на победу Свёнтек с форой (-5.5 гейма) можно за 1.78, победа Самсоновой с форой (+5.5 гейма) идёт за 2.08.