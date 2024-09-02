Ига Свёнтек — Людмила Самсонова: прогноз на матч US Open

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 4-го круга US Open Ига Свёнтек — Людмила Самсонова.

Ставка: победа Свёнтек + тотал меньше 19.5 гейма за 1.84.

В этом сезоне польская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос» и ещё четыре турнира. Она продолжает демонстрировать высокий уровень. В 2022 году Ига уже побеждала на US Open и теперь не прочь повторить успех.

С другой стороны, Свёнтек можно обыгрывать на харде. Она уязвима. На турнире в Цинциннати полька получила достойный отпор от Мирры Андреевой в четвертьфинале – 4:6, 6:3, 7:5, а в полуфинале уступила Арине Соболенко (3:6, 3:6).

По дороге к четвёртому кругу US Open Ига уже прошла двух россиянок. Сначала она победила Камиллу Рахимову (6:4, 7:6), а в последней встрече выиграла у Анастасии Павлюченковой (6:4, 6:2). Между этим была победа во встрече с Эной Сибахарой (6:0, 6:1), но японка далеко не уровень первой ракетки мира. Результат был предсказуем.

Наивысшим достижением Самсоновой на Открытом чемпионате США является как раз четвёртый круг. Она добиралась до этой стадии в 2022 году и повторила достижение в этом сезоне. Вот только соперница, чтобы улучшить результат, совсем неподходящая. Как сражаться со Свёнтек, которая выигрывает в скорости и будет оказывать давление? На харде всё это играет большую роль.

Людмила добралась до этой стадии благодаря победам над Ван Цян (6:2, 7:5), Мари Боузковой (3:6, 7:6, 6:3) и Эшлин Крюгер (6:1, 6:1). В прошлом сезоне Ига Свёнтек и Людмила Самсонова встречались дважды, и оба раза – на харде. Полька оказалась гораздо сильнее. В Дубае она выиграла со счётом 6:1, 6:0, а в Пекине – 6:2, 6:2. Как мы видим, разница слишком большая. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится победа польки и тотал меньше 19.5 гейма за 1.84.