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Эксперты назвали шансы Медведева выиграть US Open

Эксперты назвали шансы Медведева выиграть US Open
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Открытый чемпионат США по теннису близится к развязке, началась вторая неделя турнира. В мужском одиночном разряде из россиян в сетке остался только Даниил Медведев. Букмекеры назвали шансы россиянина выиграть US Open.

Поставить на чемпионство Медведева можно с коэффициентом 4.50. Аналитики видят россиянина в числе трёх фаворитов турнира из оставшихся теннисистов. Выше оценивают только шансы итальянца Янника Синнера (коэффициент 2.35) и Александра Зверева из Германии (4.05).

В четвёртом круге турнира Медведев, посеянный под пятым номером, сыграет с португальцем Нуну Боржешем. Россиянин уже выигрывал US Open, это случилось в 2021 году. А в 2019 и 2023 году он проигрывал в Нью-Йорке только в финале.

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