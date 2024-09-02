«Ротор» — «Чайка»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка».

Ставка: победа «Ротора» за 1.98.

«Ротор» после победы в 1-м туре забуксовал. Сначала домашняя ничья с «Торпедо», а затем последовало два поражения: дома от тульского «Арсенала» и гостевое в Нижнекамске с одинаковым счётом 0:1. Такой спад команда смогла преодолеть, и за двумя неудачами последовали две победы. 1:0 в Тюмени благодаря единственному голу Прищепы уже на третьей минуте, затем 2:0 над «Балтикой», хотя волгоградцы с начала второго тайма играли в меньшинстве. В прошлом туре «Ротор» играл в Москве против «Родины» и открыл счёт на пятой минуте, отличился Таликин. Затем хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Волгоградцы спасли ничью уже в концовке и сейчас после семи туров имеют 11 очков.

«Чайка» из Песчанокопского, вернувшись в Первую лигу, на старте смотрелась неплохо. За пять туров было две победы: в гостях над «Черноморцем» 2:1 и домашний разгром, учинённый «Нефтехимику» — 4:0. В остальных же трёх матчах были ничьи: с «Соколом», «Торпедо» и «Родиной», что тоже можно считать приемлемым результатом. В 6-м туре последовало первое поражение 0:2 в Екатеринбурге. В прошлом туре «Чайка» дома принимала «Енисей». Нестеров в первом тайме и Хохлачев во втором принесли хозяевам победу.

«Ротор» и «Чайка» за два года играли семь раз между собой, одна победа волгоградцев, две у команды из Песчанокопского и аж четыре встречи завершились с одинаковым счётом – 0:0. Сейчас обе команды находятся за пределами лидирующей группы, но при этом им вполне по силам минимум не отставать от претендентов на повышение в классе. Волгоградцы играют дома, и им пора чаще добывать три очка в одном матче, победа «Ротора», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».