«Ротор» — «Чайка»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы и ставки

2 сентября состоится матч 8-го тура Первой лиги «Ротор» — «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу волгоградцев можно с коэффициентом 2.05. Успех клуба из села Песчанокопское оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

«Ротор» продолжает дарить болельщикам незабываемые эмоции. Может быть, команда и не показывает какого-то высокого уровня футбола из-за не лучшей комплектации состава, но регулярно добывает хорошие результаты. Она расположилась в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. В первую очередь стоит обратить внимание на характер волгоградцев. В последних двух турах они победили «Балтику» (2:0) и сыграли вничью с «Родиной» (2:2). В обоих случаях подопечные Дениса Бояринцева проявили силу воли.

«Чайка» не менее интересна, чем «Ротор». Она очень хорошо начала сезон. Команда из Песчанокопского уступила только «Уралу» (0:2), на выезде. После этого она эффектно реабилитировалась, победив «Енисей» (2:0), который возглавляет бывший легендарный футболист Андрей Тихонов.