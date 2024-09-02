Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ротор» — «Чайка»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы и ставки

«Ротор» — «Чайка»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы и ставки
Аудио-версия:
Комментарии

2 сентября состоится матч 8-го тура Первой лиги «Ротор» — «Чайка». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу волгоградцев можно с коэффициентом 2.05. Успех клуба из села Песчанокопское оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Чайка» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
02 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Чайка
Песчанокопское
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ротор» продолжает дарить болельщикам незабываемые эмоции. Может быть, команда и не показывает какого-то высокого уровня футбола из-за не лучшей комплектации состава, но регулярно добывает хорошие результаты. Она расположилась в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. В первую очередь стоит обратить внимание на характер волгоградцев. В последних двух турах они победили «Балтику» (2:0) и сыграли вничью с «Родиной» (2:2). В обоих случаях подопечные Дениса Бояринцева проявили силу воли.

«Чайка» не менее интересна, чем «Ротор». Она очень хорошо начала сезон. Команда из Песчанокопского уступила только «Уралу» (0:2), на выезде. После этого она эффектно реабилитировалась, победив «Енисей» (2:0), который возглавляет бывший легендарный футболист Андрей Тихонов.

Материалы по теме
«Ротор» — «Чайка». Бояринцев и Калешин будут держать интригу
«Ротор» — «Чайка». Бояринцев и Калешин будут держать интригу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android