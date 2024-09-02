Испанская Примера: прогноз Александра Вишневского на чемпиона сезона-2024/2025

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на итоги чемпионата Испании сезона-2024/2025.

Ставка: победа мадридского «Реала» за 1.54.

«Долгосрочный прогноз на итоги испанского чемпионата. На данный момент сыграно четыре тура, впереди ещё 34 тура, и кое в чём коэффициенты с начала чемпионата поменялись, а именно на чемпионство мадридского «Реала».

Сразу скажу, я не сомневаюсь в том, что Мадрид выиграет чемпионат. И сейчас для того, чтобы поставить на победу «Реала», хороший момент, поскольку команда дважды потеряла очки в первые три тура, после чего коэффициент на победу «Мадрида» вырос. «Реал Мадрид» настолько превосходит всех соперников, включая «Барселону», что этот четырёхочковый гандикап, который Мадрид подарил на старте сезона «Барсе», не поможет команде Флика. Прекрасно укомплектованная команда, обладатель Лиги чемпионов выиграет испанский чемпионат. Поэтому первый мой прогноз – чемпионство мадридского «Реала», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».