Испанская Примера: прогноз Александра Вишневского на лучшего бомбардира сезона-2024/2025

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на лучшего бомбардира Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа Левандовского за 3.65.

«Кто выиграет звание лучшего бомбардира? Прямо сейчас явным фаворитом в букмекерской линии является Килиан Мбаппе. Он остаётся явным фаворитом, а не Роберт Левандовски – претендент номер два, у которого после четырёх туров четыре гола. И тут я как раз хочу пойти против течения и поставить на Левандовского.

Дело в том, что поляк имеет прекрасные взаимодействия с немецким тренером Фликом, и сразу видно, что поляк в этом сезоне прибавил, и тактически то, как перестроилась «Барса» под руководством немецкого тренера, великолепно подходит именно под особенности игры Левандовского. Игра заточена на то, что именно он будет завершать атаки. Голы Мадрида будут делиться между большим количеством ярких нападающих – между Мбаппе, Жуниором, Родриго и Беллингемом. Поэтому я думаю, что коэффициент 3.70 на то, что Левандовски выиграет гонку бомбардиров, очень хорошая ставка, и я охотно её беру», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».