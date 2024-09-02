Эксперты оценили шансы Дианы Шнайдер победить Джессику Пегулу на US Open
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2 сентября в матче четвёртого круга US Open в женском одиночном разряде россиянка Диана Шнайдер будет играть с представительницей США Джессикой Пегулой. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение американской теннисистке. Поставить на победу Пегулы можно с коэффициентом 1.41, что составляет примерно 66% вероятности. Шансы Шнайдер оценили в 2.90 (34%).
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Сделать ставки на тотал больше 21.5 гейма можно за 1.87, а тотал меньше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.93. Вероятность победы Пегулы со счётом 2:0 оценили в 2.15. На то, что россиянка сможет выиграть хотя бы один сет, предлагают коэффициент 1.70.
Заключить пари на победу Пегулы с форой (-3.5 гейма) можно за 1.85, победа Шнайдер с форой (+3.5 гейма) идёт за 1.95.
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