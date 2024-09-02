Ига Свёнтек — Людмила Самсонова: во сколько начало матча US Open, какие прогнозы и ставки

2 сентября в матче четвёртого круга первая ракетка мира Ига Свёнтек будет играть с россиянкой Людмилой Самсоновой. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Букмекеры отдают предпочтение польке. Поставить на победу Свёнтек можно с коэффициентом 1.11. Шансы Самсоновой оценили в 6.60.

Эксперты склоняются к тому, что встреча не получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 20.5 гейма можно за 2.20, а тотал меньше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.60. Вероятность победы Свёнтек со счётом 2:0 оценили в 1.45.

В этом сезоне польская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос» и ещё четыре турнира. Она продолжает демонстрировать высокий уровень. В 2022 году Ига уже побеждала на US Open и не прочь повторить успех.

С другой стороны, Свёнтек можно обыгрывать на харде. Она уязвима. На турнире в Цинциннати полька получила достойный отпор от Мирры Андреевой в четвертьфинале – 4:6, 6:3, 7:5, а в полуфинале уступила Арине Соболенко (3:6, 3:6).

Посмотрим, что сможет ответить Свёнтек другая российская теннисистка – Людмила Самсонова. Она тоже выступала на турнире в Цинциннати и была выбита Ариной Соболенко (3:6, 2:6).

Наивысшим достижением Самсоновой на Открытом чемпионате США является как раз четвёртый круг. Она добиралась до этой стадии в 2022 году и повторила достижение в этом сезоне.