Нуну Боржеш — Даниил Медведев: кто фаворит матча US Open, во сколько начало, прогнозы

2 сентября в матче четвёртого круга португалец Нуну Боржеш будет играть с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
Букмекеры отдают предпочтение российскому теннисисту. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.16. Шансы Боржеша оценили в 5.30.
Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 32.5 гейма можно за 1.80, а тотал меньше 32.5 гейма идёт с коэффициентом 1.95. Вероятность победы Медведева со счётом 3:0 оценили в 2.00.
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Боржеш никогда не хватал звёзд с неба. Выход в четвёртый круг ТБШ для него уже большое достижение. Есть шанс замахнуться на большее. Самое интересное, что до такого же этапа Нуну доходил в этом году на Открытом чемпионате Австралии, но его выбил как раз Даниил Медведев.
Вроде бы у Медведева не должно возникнуть сложностей в предстоящей встрече. Тем более россиянин уже выигрывал US Open в 2021 году. Да и в целом нынешний сезон нельзя назвать провальным. Даниил доходил до полуфинала Уимблдона и сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии.
Есть повод улучшить результат и наконец-то взять ТБШ в этом году. Путь к четвёртому кругу не был тернистым. Сначала Медведев победил Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), а затем выиграл поочерёдно у Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6) и Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3).
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