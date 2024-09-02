Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 7-го тура

Вчера, 1 сентября, в РПЛ завершился 7-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

В чемпионате снова сменился лидер. «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3) и вновь пропустил вперёд «Зенит», который, в свою очередь, разгромил «Пари НН» (3:0). Команда Сергея Семака по-прежнему явный фаворит, поставить на очередное чемпионство зенитовцев можно за 1.40.

На то, что РПЛ в этом сезоне обыграет «Спартак», дают коэффициент 10.00. Команда Деяна Станковича в непростом матче переиграла «Рубин» (1:0), отыграв полчаса в меньшинстве.

На «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА дают одинаковый коэффициент 13.00. Динамовцы потеряли очки в Оренбурге (2:2), а ЦСКА победил «Химки» (2:0). «Краснодар» же после победы над «Локомотивом» вышел на второе место, отставая от лидера на два очка.

На два очка отстаёт и «Локомотив», но шансы железнодорожников после поражения от «быков» серьёзно пересмотрели. Поставить на чемпионство команды Михаила Галактионова можно за 20.00.