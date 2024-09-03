«Металлург» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Локомотив».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Локомотива» за 2.15.

Магнитогорцы сохранили практически весь чемпионский костяк, с которым Андрей Разин в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина.

Не всегда межсезонье может наглядно продемонстрировать, в какой форме находится команда. Но если судить по сыгранным товарищеским матчам, то «Металлург» не выглядит готовым к новому сезону. Он проиграл «Витязю» (4:6), «Автомобилисту» (2:4), «Салавату Юлаеву» (1:3) и «Северстали» (2:6). Плюс тот самый скандал во встрече с «Нефтехимиком».

Причём это был домашний турнир мемориала Ромазана. В других двух матчах «Металлург» победил «Салават Юлаев» (3:2) и с натяжкой свой фарм-клуб «Магнитку» (3:2 Б). В итоге команда заняла второе место на товарищеском турнире.

«Локомотив» тоже отказался меняться, но привёл в состав ветерана. Опыт Александра Радулова обязательно пригодится железнодорожникам. Быть может, именно этого им не хватило в прошлом финале Кубка Гагарина, который они проиграли «Металлургу» всухую – 0-4. Бывший нападающий «Ак Барса» и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина начал игру за новую команду достаточно резво, на предсезонке был очень заметен.

В итоге подопечные Игоря Никитина выиграли товарищеский турнир в Омске. Кроме перечисленных матчей, они обыграли «Трактор» (5:4 Б) и «Сибирь» (2:0). В последнем товарищеском матче с «Северсталью» Радулов вновь отдал две результативные передачи. «Локомотив» одержал победу (6:5 Б).

Смущает огромное количество пропущенных шайб у команды Андрея Разина. Неужели есть какие-то проблемы в обороне или с настроем хоккеистов? «Локомотив» тоже многовато пропускал во время предсезонной подготовки, но он хотя бы забивал ещё больше. В итоге просматривается ставка на индивидуальный тотал железнодорожников больше 2.5 шайбы за 2.15.