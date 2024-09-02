«Металлург» — «Локомотив»: прогноз букмекеров на матч Кубка открытия КХЛ

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3 сентября в Магнитогорске состоится матч Кубка открытия КХЛ, в котором «Металлург» будет играть с «Локомотивом». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Букмекерские отдают минимальное предпочтение действующему чемпиону. Поставить на победу «Магнитки» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2500 рублей.

Шансы железнодорожников оценили в 2.60. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.00.

Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на гол в пустые ворота принимаются за 3.50.

Итоговая победа «Металлурга» идёт за 1.88, победа «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов — за 1.95.

На гол Дмитрия Силантьева дают 3.20, результативный бросок Максима Берёзкина оценён в 3.40.