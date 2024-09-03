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Эксперты назвали шансы Арины Соболенко выйти в полуфинал US Open

Эксперты назвали шансы Арины Соболенко выйти в полуфинал US Open
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3 сентября в матче 1/4 финала женского одиночного разряда US Open китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.36, это примерно 70% вероятности. Шансы Циньвэнь оценили в 3.20 (30%).

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 20.5 гейма можно за 1.66, а тотал меньше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 2.14. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 по сетам оценили в 1.87.

Победа теннисистки из Беларуси в трёх сетах идёт за 3.60.

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