Циньвэнь — Соболенко: прогноз на 1/4 финала US Open

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 1/4 финала US Open Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко.

Ставка: Соболенко победит + тотал меньше 21.5 гейма за 2.20.

Китаянка очень быстро набирает обороты. Она молода и голодна до побед. Чжэн занимает седьмое место в мировом рейтинге. И это довольно неплохо. В прошлом сезоне она также добралась до четвертьфинала US Open и, что самое интересное, встретилась с Соболенко. Белоруска оказалась сильнее — 6:1, 6:4. Это ещё не всё. В 2024 году на Открытом чемпионате Австралии Циньвэнь добралась до финала, где её поджидала Арина. Вновь вторая ракетка мира одержала победу – 6:3, 6:2.

Китаянка явно не рада очередной встрече с белоруской, но ничего не поделаешь. Зато у неё будет полно мотивации, чтобы одновременно взять реванш и тут же поднять собственную планку. По пути к четвертьфиналу US Open Чжэн победила Аманду Анисимову (4:6, 6:4, 6:2), Эрику Андрееву (6:7, 6:1, 6:2), Юле Нимайер (6:2, 6:1) и Донну Векич (7:6, 4:6, 6:2).

Арина Соболенко не должна расслабляться. Несмотря на удачно складывающиеся очные встречи с китаянкой, её нельзя недооценивать. Белоруска два года подряд побеждает на Открытом чемпионате Австралии, а также в прошлом сезоне добиралась до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Что касается US Open, то в 2023 году Соболенко вышла в финал, но уступила Кори Гауфф. К тому же перед ТБШ в этом сезоне Арина одержала победу на турнире в Цинциннати. Да и на пути к четвертьфиналу Открытого чемпионата США Соболенко неплохо себя проявила. Она выиграла у Присциллы Хон (6:3, 6:3), Лючии Бронцетти (6:3, 6:1), Екатерины Александровой (2:6, 6:1, 6:2) и Элисе Мертенс (6:2, 6:4).

Поводов сомневаться в победе Арины нет никаких. На её стороне и результаты в очных встречах, и отличные выступления на харде в этом сезоне. Китаянка большая молодец, но ей ещё нужно получить больше опыта. Вопрос в другом, сможет ли Чжэн отнять хотя бы сет? Скорее всего, нет. Поэтому лучшим вариантом для ставки будет победа Соболенко и тотал меньше 21.5 гейма за 2.20.