«Авангард» — «Сибирь»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

4 сентября в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с «Сибирью» на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Шансы новосибирцев оценили в 3.65. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.95.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.55, на итоговый успех «Сибири» выставлен коэффициент 3.50.