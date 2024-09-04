«Авангард» — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: «Авангард» победит за 1.97.

За лето «Авангард» пережил много изменений. Ушли такие хоккеисты, как Томаш Юрчо, Андрей Мишуров, Дамир Жафяров, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Райан Спунер. Удалось сохранить Рида Буше и Владимира Ткачёва, но в межсезонье они получили травмы.

Одним из важных приобретений «ястребов» стал защитник Даррен Диц. Канадец уже давно выступает в КХЛ, а славится своими классными включениями в атаку и работой в большинстве. Спунера должен заменить Линден Вей, который провёл прошлый сезон в Германии. Станислав Галиев тоже выглядит неплохим трансфером.

Хотя домашний Кубок Блинова «Авангард» проиграл. Он занял только третье место из пяти команд. «Ястребы» победили «Барыс» (4:3 ОТ) и «Локомотив» (3:2 ОТ), а уступили «Сибири» (1:2 ОТ) и «Трактору» (2:5). Ни одной победы в основное время на этом отрезке. Это смущает. Сергей Звягин потратит немало времени, чтобы окончательно освоиться в такой важной роли и разобраться со всеми вопросами.

«Сибирь» часто ассоциируется с командой, которая стремится играть с уклоном на оборонительные действия. Это помогает держаться на плаву среди клубов, которые тратят намного больше денег на приобретения. По составу новосибирская команда действительно проигрывает многим.

Перед стартом сезона «снеговики» сделали не так много трансферов, но все они точечные. Межсезонье провели очень слабо. На Кубке Блинова новосибирцы проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3), а победили «Барыс» (4:0) и «Авангард» (2:1 ОТ). Вновь команда показывает, что будет ориентироваться на сдержанный хоккей. В общем, продолжит работать в прежнем ритме — скучном для болельщиков.

«Ястребы» должны побеждать в этой встрече. Не стоит ориентироваться на результат товарищеского матча. Да, мы вряд ли увидим большое количество голов. Хотя в прошлом сезоне омичи выигрывали у «Сибири» со счётом 7:2. Но не будет основных лидеров нападения. Посмотрим, как Вей поведёт себя в таких условиях. Поставим на победу «Авангарда» в основное время за 1.97.