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«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.31.

«В матче за Кубок Открытия в Магнитогорске встретятся «Металлург» и ярославский «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно же, подопечные Игоря Никитина после весеннего аккорда в финале Кубка Гагарина, когда они проиграли «Магнитке» все четыре встречи, жаждут реванша. И неважно, в каком матче. Да и Александра Радулова в стан железнодорожников пригласили не только лишь в качестве дядьки-наставника, а для того, чтобы он повёл за собой команду к победам. И начинать можно и нужно уже сейчас.

В то же время «Металлург» потерял в межсезонье своего молодого лидера Никиту Гребёнкина. Ему на замену взяли канадца Скотта Уилсона, который хорошо проявил себя в «Витязе». Но сумеет ли он влиться в команду с первых же официальных матчей? Плюс после прошлогоднего триумфа у «Магнитки» неминуем эмоциональный спад. От этого точно никуда не деться. Ну а «Локомотив» приедет в город, где неизменно уступает с 2022 года, за победой. И железнодорожники её одержат.Поможет чувство здоровой хоккейной мести», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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