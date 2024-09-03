«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Открытия

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Кубка Открытия «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.77.
«Новый сезон КХЛ стартует в Магнитогорске. Две команды, которые несколько месяцев назад играли в финале Кубка Гагарина, встретятся в матче за Кубок Открытия. Последний финал — один из двух в истории лиги, когда для определения победителя хватило четырёх матчей. Хотя, конечно, счёт 4-0 не отражает реального положения дел. Все встречи «Металлург» выиграл с минимальной разницей, и ни одна команда не забила больше двух. У Ярославля было несколько возможностей зацепить один из матчей, но, видимо, отменённый гол во второй игре сильно повлиял на дальнейший ход серии.
С точки зрения результативности финалу «Металлург» — «Локомотив» зрелищности не хватало. Это была мучительная борьба, в которой каждая пропущенная шайба существенно уменьшала шансы команд. Впрочем, такой хоккей приносил «Локомотиву» результат, но Андрей Разин нашёл способ, как с такой игрой бороться. И кажется, что команда Игоря Никитина не сильно изменится в сезоне-2024/2025. Подтверждение этой теории мы можем увидеть уже в первом матче.
Главный сюжет летней предсезонки случился в Магнитогорске, и в качестве антогониста можно рассматривать разных персонажей, но основное внимание было сконцентрировано на Андрее Разине. На Мемориале Ромазана он увёл команду в раздевалку после того, как защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов жёстко, но в рамках правил сыграл против Даниила Вовченко. Игрока «Магнитки» увезли в больницу, а главный тренер команды заявил, что Абросимова стоило бы пожизненно дисквалифицировать. Для Разина серьёзный хоккей начался раньше положенного.
Обычно игроки что в хоккее, что в футболе в таких случаях публично говорят примерно так: «Мы играем обычный матч, все хотят победить и никто не вспоминает прошлый сезон». Но каждый из тех, кто проиграл финал, уверен, та серия — большая ошибка и не обязательно ждать плей-офф, чтобы это доказать. Ярославль вряд ли с удовольствием отдаст ещё один кубок «Магнитке». Пусть и не такой значимый, как тот, ради которого игроки 23 команд на протяжении девяти месяцев будут выходить на лёд. Ставка: итоговая победа «Локомотива», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».