«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Открытия

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Кубка Открытия «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.77.

«Новый сезон КХЛ стартует в Магнитогорске. Две команды, которые несколько месяцев назад играли в финале Кубка Гагарина, встретятся в матче за Кубок Открытия. Последний финал — один из двух в истории лиги, когда для определения победителя хватило четырёх матчей. Хотя, конечно, счёт 4-0 не отражает реального положения дел. Все встречи «Металлург» выиграл с минимальной разницей, и ни одна команда не забила больше двух. У Ярославля было несколько возможностей зацепить один из матчей, но, видимо, отменённый гол во второй игре сильно повлиял на дальнейший ход серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

С точки зрения результативности финалу «Металлург» — «Локомотив» зрелищности не хватало. Это была мучительная борьба, в которой каждая пропущенная шайба существенно уменьшала шансы команд. Впрочем, такой хоккей приносил «Локомотиву» результат, но Андрей Разин нашёл способ, как с такой игрой бороться. И кажется, что команда Игоря Никитина не сильно изменится в сезоне-2024/2025. Подтверждение этой теории мы можем увидеть уже в первом матче.

Главный сюжет летней предсезонки случился в Магнитогорске, и в качестве антогониста можно рассматривать разных персонажей, но основное внимание было сконцентрировано на Андрее Разине. На Мемориале Ромазана он увёл команду в раздевалку после того, как защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов жёстко, но в рамках правил сыграл против Даниила Вовченко. Игрока «Магнитки» увезли в больницу, а главный тренер команды заявил, что Абросимова стоило бы пожизненно дисквалифицировать. Для Разина серьёзный хоккей начался раньше положенного.

Обычно игроки что в хоккее, что в футболе в таких случаях публично говорят примерно так: «Мы играем обычный матч, все хотят победить и никто не вспоминает прошлый сезон». Но каждый из тех, кто проиграл финал, уверен, та серия — большая ошибка и не обязательно ждать плей-офф, чтобы это доказать. Ярославль вряд ли с удовольствием отдаст ещё один кубок «Магнитке». Пусть и не такой значимый, как тот, ради которого игроки 23 команд на протяжении девяти месяцев будут выходить на лёд. Ставка: итоговая победа «Локомотива», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».