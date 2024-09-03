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«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ 3 сентября

«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ 3 сентября
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: тотал «Локомотива» больше 2.5 шайбы за 2.20.

«Стартует очередной сезон КХЛ, и обсудим матч открытия между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина «Металлургом» и «Локомотивом».

Очень сложно понять, какими команды начнут сезон после предсезонных матчей. Небольшой условный перевес отдаётся букмекерами именно хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что после сухого поражения в финальной серии «Локомотив» должен быть более мотивированным. После предсезонки цельное впечатление об игре «Металлурга» составить сложно. Присутствовала приличная ротация.

«Локомотив» оставил более цельное впечатление. На турнире в Омске были выиграны все матчи, кроме одного, а в том уступили в дополнительное время. «Локомотив», кажется, более готов к началу сезона, пришёл Радулов.

На волне удачной предсезонки, на волне новой атакующей тройки «Локомотив» вполне может удачно начать сезон, причём результативно. Мне нравится ставка на гостей — тотал «Локомотива» больше 2.5 шайбы», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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