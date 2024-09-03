«Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз Виталия Славина на первый матч сезона КХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.65.

«Обладатель Кубка Гагарина сойдётся с «Локомотивом» в матче открытия сезона КХЛ. Обе команды в ослабленных составах, так как в это время будет проходить олимпийская квалификация и у «Локомотива» будут потери.

В то же время у «Магнитки» из-за травм не смогут сыграть три ведущих форварда. Также напомним, что Гребёнкин отправился за океан, поэтому у «Металлурга» уже явно не чемпионский состав. В предсезонке Разин часто варьировал сочетания. Пока устойчивой игры у «Металлурга» нет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В то же время «Локомотив» уже летом начал серьёзную подготовку с целью во втором сезоне подряд выйти в финал Кубка Гагарина. Быстро сформировали первое звено, в которое вошёл Радулов. Пока игра у «Локомотива» идёт, и это показал предсезонный турнир в Омске.

Разумеется, стоит ждать аншлаг на этот матч в Магнитогорске, поэтому болельщики погонят свою команду вперёд, а в этом я вижу шанс для «Локомотива», который отлично играет на контратаках. Полагаю, что и мотивации будет больше именно у «Локомотива», который бездарно слил финальную серию «Магнитке». Явно не хочется гостям начинать сезон с пятого подряд очного поражения.

Учитывая все моменты в пользу гостей, предлагаю поставить на победу «Локомотива», а коэффициент повысим за счёт тотала. Думаю, что много шайб ждать не стоит. В обеих командах отличные вратари: Набоков и Исаев. Думаю, что в матче не будет больше пяти шайб, а победит «Локомотив», — приводит слова Славина «РБ Спорт».