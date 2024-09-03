«Металлург» Мг – «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Открытия

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Открытия «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 3.35.

«Длительное хоккейное межсезонье в России подходит к концу и начинает свой старт не менее длительная борьба за самый статусный спортивный трофей нашей страны — Кубок Гагарина. Новый сезон в КХЛ стартует с традиционного матча прошлогодних финалистов Кубка Гагарина, который также является матчем за Кубок Открытия. Это действительно Кубок, который пусть и не считается таким уж статусным, всё равно имеет вес и почет. Думаю, что обе команды будут рады начать сезон с победы и получения Кубка перед таким длинным марафоном из хоккейных матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» на правах чемпиона не сильно впечатлил своими результатами на этой предсезонке, собственно, и задачи такой перед командой, наверное, и не стояло. Больше всего чемпион запомнился скандалом на родном Мемориале Ивана Ромазана, после столкновения Романа Абросимова и Даниила Вовченко в середине третьего периода, автор золотого гола прошлого финала при падении очень сильно ударился головой и возможно потерял сознание на какое-то время. Выглядело это и вправду жутко, а Андрей Разин после этого эпизода принял волевое решение и увел команду с игры, за что «Металлург» был наказан техническим поражением. Позже, на пресс-конференции разгорелся настоящий скандал, который и поджег главный тренер. Получили все: и Абросимов, совершивший силовой прием, и главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев, который к слову работал вместе с Разиным в качестве помощника во многих командах ВХЛ и КХЛ.

Слава богу, с самим Вовченко все обошлось, точнее, у него легкое сотрясение мозга, но то, как выглядело падение и как его увозили с площадки на носилках, навевало более грустные мысли.

Что касается самих результатов, то «Металлург» провел 7 матчей на предсезонке, проиграв «Витязю» (4:6), «Автомобилисту» (2:4), «Салавату Юлаеву» (1:3), «Северстали» (2:6) и «Нефтехимику». Победы удалось одержать: над «Нефтехимиком» на турнире в Уфе (2:1), над «Салаватом Юлаевым» на турнире в Магнитогорске. Как видите, про результаты я не наврал.

Ещё сложностей «Металлургу» добавляют кадровые проблемы. Летом в «Торонто» уехал Никита Гребенкин, а Денис Зернов, Роман Канцеров и Данила Юров продолжают восстановление после травм, полученных в плей–офф. Добавляем сюда и Вовченко, который выбыл недавно и ещё держим в уме двух игроков, представителей сборной Казахстана, который выступали в олимпийской квалификации, где все-таки не пробились в финальную стадию и сыграли много матчей за последнее время.

У «Локомотива», как у настоящего бронепоезда, все гораздо тише и спокойнее. Команда почти не претерпела изменений, а по моему мнению, даже стала сильнее, ведь ряды ярославцев пополнили Александр Радулов и Байрон Фрэз. Радулова думаю представлять не нужно, а вот иностранец крепкий, сбитый и призван заменить в составе Сергея Андронова. При этом, думается, в атакующем плане он способен дать «Локомотиву» гораздо больше, чем давал тот же Андронов.

У ярославцев тоже есть травмированные, на данный момент там числятся защитники Алексей Береглазов и Рушан Рафиков, а также нападающий Артур Каюмов. Игроки статусные и важные, однако их участие в матче под вопросом, потому что когда я был на турнире в Омске, слышал, что они вроде бы должны быть готовы к первому матчу сезона. Тут уж не угадать, но исключать появление хотя бы кого-то из этой троицы я бы не стал.

На предсезонке «Локомотив» не удивил и не огорчил, они в своем стиле провели пять матчей, в которых ни разу не проиграли в основное время: «Куньлунь» (4:1), «Сибирь» (2:0), «Трактор» (4:5 Б), «Авангард» (2:3 ОТ) и «Барыс» (5:2). Как видите, у вице-чемпиона все спокойно и по плану.

Думаю, что так будет и завтра, поэтому выбираю свой любимый двойной исход — победа «Локомотива» и общий тотал голов меньше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».