«Металлург» — «Локомотив»: фрибет 4444 рубля к старту сезона КХЛ!

Дождались! 3 сентября в 17:00 мск в Магнитогорске стартует сезон КХЛ. Любителей хоккея сразу ожидает матч между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Действующий обладатель Кубка Гагарина против финалиста последнего розыгрыша. Идеальный момент, чтобы воспользоваться приветственным фрибетом 444 рубля от «Лиги Ставок». Регистрируйся у букмекера, проходи идентификацию и забирай бонус!

«Магнитка» входит в сезон с отличным настроением. Команда Андрея Разина выиграла Восточную конференцию, а затем не знала равных в плей-офф, где в финале с сухим счётом прошла как раз «Локо». В межсезонье «сталевары» придерживались тактики, что лучшее — враг хорошего, поэтому в их стане минимум перестановок. Стоит отметить подписание канадского форварда Скотта Уилсона. Защитить титул будет непросто, однако чаще «Металлурга» Кубок Гагарина ещё никто не брал. Столько же трофеев у ЦСКА с «Ак Барсом». В Магнитогорске определённо намерены вырваться в единоличные лидеры.

«Локомотив» не может обыграть «Магнитку» уже пять матчей подряд. Однако победа в Кубке Открытия наверняка перекроет прошлые неудачи очных встреч. Ярославцы провернули точечные усиления, подписав звёздного Александра Радулова и полезного Байрона Фрейза. Наставник Игорь Никитин продолжает работать с командой и рассчитывает на талантливую молодёжь. Тренер «Локомотива» четырежды выводил свои клубы в финал Кубка Гагарина, так что опыта ему точно не занимать.

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