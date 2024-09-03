«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.75.

«Финалисты прошлого сезона магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив» встретятся между собой в Кубке Открытия.

Понятно, что никто из хоккеистов не станет убиваться за этот титул. Но ведь и проигрывать никто не хочет. Тем более когда между собой соперничают команды столь высокого уровня.

Итак, Андрей Разин в новый сезон вступает практически с сохранённым чемпионским составом. Из серьёзных потерь можно отметить отъезд за океан Никиты Гребёнкина, дай-то бог ему заиграть в НХЛ, и уход опытного Максима Карпова в «Сибирь». Из приобретений бросается в глаза форвард из «Витязя» Скотт Уилсон. То есть «Магнитка» явно слабее не стала.

Проигравший в пух и прах финальную серию Кубка Гагарина – 2023/2024 ярославский «Локомотив» на трансферном рынке был активнее и пригласил к себе Александра Радулова. А из НХЛ приехал нападающий Байрон Фрейз. Из потерь стоит отметить переезд в СКА Сергея Андронова и в «Торпедо» – Ивана Бочарова. То есть плюс-минус основные силы команд не изменились.

В первом матче сезона в Магнитогорске будет аншлаг, и действующий чемпион продолжит свою победную серию над «Локомотивом», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».