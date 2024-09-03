«Авангард» — «Сибирь»: когда матч КХЛ, кто фаворит, прогнозы

4 сентября в одном из матчей «Авангард» будет играть с «Сибирью» на стадионе «Джи-Драйв-Арена». Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.90. Шансы новосибирцев оценили в 3.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

За лето «Авангард» пережил много изменений. Ушли такие хоккеисты, как Томаш Юрчо, Андрей Мишуров, Дамир Жафяров, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Райан Спунер. Причём это не всё, список намного больше. Хорошо, что удалось сохранить Рида Буше и Владимира Ткачёва, но в межсезонье они получили травмы.

Одним из важных приобретений «ястребов» стал защитник Даррен Диц. Канадец уже давно выступает в КХЛ, а славится своими классными включениями в атаку и работой в большинстве. Спунера должен заменить Линден Вей, который провёл прошлый сезон в Германии. Станислав Галиев тоже выглядит неплохим трансфером.

Перед стартом сезона «снеговики» сделали не так много трансферов, но все они точечные. Пришли Сергей Широков, Валентин Пьянов, Дмитрий Овчинников, Максим Карпов, Егор Мартынов и Фёдор Гордеев. Широков станет капитаном «Сибири». Его опыт непременно поможет клубу. Карпов в прошлом розыгрыше вместе с «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина.