Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко: во сколько начало матча US Open, кто фаворит, прогнозы

В ночь с 3 на 4 сентября в матче 1/4 финала китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся в 2:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.22. Шансы Циньвэнь оценили в 4.20. Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 19.5 гейма можно за 1.66, а тотал меньше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.14. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 оценили в 1.55.

Китаянка очень быстро набирает обороты. Она молода и голодна до побед. Трудно сказать, что ей мешает обрасти трофеями на турнирах сейчас. Скорее всего, просто не хватает опыта. Но она его набирается. Пока Чжэн занимает седьмое место в мировом рейтинге. И это довольно неплохо. В прошлом сезоне она также добралась до четвертьфинала US Open и, что самое интересное, встретилась с Соболенко. Белоруска оказалась сильнее — 6:1, 6:4. Это ещё не всё. В 2024 году на Открытом чемпионате Австралии Циньвэнь добралась до финала, где её поджидала игра с Ариной. Вновь вторая ракетка мира одержала победу – 6:3, 6:2.

Арина Соболенко не должна расслабляться. Несмотря на удачно складывающиеся очные встречи с китаянкой, её нельзя недооценивать. Белоруска тоже с каждым годом играет всё лучше. Она два года подряд побеждает на Открытом чемпионате Австралии, а также в прошлом сезоне добиралась до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Что касается US Open, то в 2023 году Соболенко вышла в финал, но уступила Кори Гауфф. К тому же перед ТБШ в этом сезоне Арина одержала победу на турнире в Цинциннати. И ведь это не было лёгкой прогулкой. Она поочерёдно обыграла Элину Свитолину (7:5, 6:2), Людмилу Самсонову (6:3, 6:2), первую ракетку мира Игу Свёнтек (6:3, 6:3) и, наконец, Джессику Пегулу (6:3, 7:5).