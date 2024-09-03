Эксперты назвали фаворита нового сезона КХЛ

Сегодня, 3 сентября, стартовал новый сезон КХЛ. Букмекеры принимают ставки на обладателя Кубка Гагарина в новом сезоне.

По оценке аналитиков, главный претендент на чемпионство — СКА. Сделать ставку на клуб из Санкт-Петербурга можно с коэффициентом 5.50. Следом букмекеры видят «Локомотив», «Авангард» и ЦСКА. На любой из этих клубов можно поставить за 7.00.

Шансы «Металлурга» защитить свой титул и снова выиграть Кубок Гагарина оценили котировкой 10.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на московские «Спартак» и «Динамо».

За 15.00 можно поставить на казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». На «Автомобилист», минское «Динамо» и «Трактор» предлагают коэффициент 30.00.

Шансы «Торпедо» оценили в 40.00, а на хабаровский «Амур» можно сделать ставку за 50.00. Вероятность чемпионства остальных команд начинается от 100.00, то есть их шансы аналитики оценивают менее чем в 1%.