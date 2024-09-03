БЕТСИТИ стал официальным партнёром ФК «Сочи»

Букмекерская компания БЕТСИТИ и футбольный клуб «Сочи» начинают сотрудничество. Уже в ближайшую субботу «барсы» выйдут на матч с «Аланией» в обновлённой форме с логотипом букмекера. На домашнем стадионе «Сочи» – «Фишт» – появится брендинг БЕТСИТИ. А главное – домашние матчи команды станут ещё более захватывающими. Болельщиков ждут яркие активации и креативные матчдэи.

Также БЕТСИТИ и «Сочи» будут активно развивать маркетинговые продукты и взаимодействовать в digital: проводить совместные акции, розыгрыши и спецпроекты. Бренды объединены общей целью – добиваться высоких результатов и стремиться к вершине. Букмекер поддержал клуб в его стремлении как можно скорее вернуться в элиту российского футбола.

«Сочи» – яркий и амбициозный клуб с прекрасным современным стадионом, принимавшим матчи чемпионата мира 2018 года. Здесь ковалась слава отечественного спорта: проходила зимняя Олимпиада, сборная России играла в четвертьфинале чемпионата мира, а сочинцы становились вице-чемпионами России. Мы уверены, что впереди клуб ждут новые яркие победы. Наша общая цель – приблизить эти успехи и уже по итогам этого сезона вернуть болельщикам РПЛ. Уверен, что совместно мы добьёмся желаемого результата и подарим сочинцам футбольный праздник!» — отметил генеральный директор БЕТСИТИ Алексей Коршков.

«Мы рады партнёрству с одним из лидеров букмекерской отрасли и видим схожие взгляды во многих вопросах, касающихся предстоящей совместной работы. Уверен, что впереди нас ждёт плодотворное и эффективное сотрудничество, которое позволит создать много нового и качественного продукта для болельщиков, а также придаст важный импульс нашему клубу в достижении поставленных задач», — подчеркнул генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко.

БЕТСИТИ – легальная и одна из старейших букмекерских компаний России. Букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года. Букмекер не раз становился победителем престижных профессиональных конкурсов и премий. В 2024 году БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» был признан букмекерской компанией года.