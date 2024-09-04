«Торпедо» — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

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4 сентября в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде будет играть с «Северсталью» на арене «Нагорный». Начало встречи – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами автозаводцев. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Шансы «Северстали» оценили в 2.75. Вероятность ничьей после 60 минут идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.30. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

На итоговую победу «Торпедо» дают 1.78. Успех «Северстали» с учётом овертайма и буллитов оценён в 2.07.