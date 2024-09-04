«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.70.

Видимо, Игорь Ларионов понял, что на одних молодых хоккеистах далеко не уедешь. Вы только посмотрите на трансферную кампанию автозаводцев перед началом нового сезона. Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников – все из «Ак Барса». Это серьёзная заявка. Кроме того, набрали много пока ещё малоизвестных хоккеистов — как из ВХЛ, так и легионеров.

«Торпедо» приняло приглашение на Кубок мэра Москвы. Автозаводцы проиграли ЦСКА со счётом 1:3, но победили «Витязь» — 3:0. Во всех четырёх заброшенных шайбах поучаствовал Кагарлицкий – дубль и две результативные передачи. Во встрече за третье место подопечные Игоря Ларионова выиграли у московского «Динамо» (4:1).

Подопечные Андрея Козырева решительно настроены на новый сезон. «Рыси» набираются опыта вместе с тренером, который также стоит на пути большого прогресса. Он вместе работал с Игорем Ларионовым в «Торпедо» и многому у него научился. Поэтому хоккей жёлто-чёрных и автозаводцев часто сравнивают.

Пусть трансферная кампания «Северстали» не была такой масштабной, но усиление заметно. В команду из «Торпедо» перешёл Алексей Кручинин.В межсезонье форвард забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. Он отметил, что получает удовольствие от работы с Козыревым.

«Северсталь» выиграла Кубок Республики Башкортостан. Она победила «Салават Юлаев» (1:0), «Металлург» (6:2) и «Нефтехимик» (2:1), а уступила «Автомобилисту» (3:4). Но турнир имени Николая Пучкова прошёл не так удачно. «Рыси» выиграли у «Сочи» (7:4) и «Куньлуня» (7:3), а потерпели поражения в матчах со СКА (3:5) и «Ак Барсом» (0:3).

Нас почти наверняка ожидает зрелищный хоккей с моментами и голами. У Кручинина будет отличный шанс забросить шайбу бывшему клубу, а Кагарлицкий может продемонстрировать уже в официальной игре, на что способен и как поможет «Торпедо». Мы предлагаем ставку на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.70.