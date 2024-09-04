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«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ

«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 1.70.

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Видимо, Игорь Ларионов понял, что на одних молодых хоккеистах далеко не уедешь. Вы только посмотрите на трансферную кампанию автозаводцев перед началом нового сезона. Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников – все из «Ак Барса». Это серьёзная заявка. Кроме того, набрали много пока ещё малоизвестных хоккеистов — как из ВХЛ, так и легионеров.

«Торпедо» приняло приглашение на Кубок мэра Москвы. Автозаводцы проиграли ЦСКА со счётом 1:3, но победили «Витязь» — 3:0. Во всех четырёх заброшенных шайбах поучаствовал Кагарлицкий – дубль и две результативные передачи. Во встрече за третье место подопечные Игоря Ларионова выиграли у московского «Динамо» (4:1).

Подопечные Андрея Козырева решительно настроены на новый сезон. «Рыси» набираются опыта вместе с тренером, который также стоит на пути большого прогресса. Он вместе работал с Игорем Ларионовым в «Торпедо» и многому у него научился. Поэтому хоккей жёлто-чёрных и автозаводцев часто сравнивают.

Пусть трансферная кампания «Северстали» не была такой масштабной, но усиление заметно. В команду из «Торпедо» перешёл Алексей Кручинин.В межсезонье форвард забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. Он отметил, что получает удовольствие от работы с Козыревым.

«Северсталь» выиграла Кубок Республики Башкортостан. Она победила «Салават Юлаев» (1:0), «Металлург» (6:2) и «Нефтехимик» (2:1), а уступила «Автомобилисту» (3:4). Но турнир имени Николая Пучкова прошёл не так удачно. «Рыси» выиграли у «Сочи» (7:4) и «Куньлуня» (7:3), а потерпели поражения в матчах со СКА (3:5) и «Ак Барсом» (0:3).

Нас почти наверняка ожидает зрелищный хоккей с моментами и голами. У Кручинина будет отличный шанс забросить шайбу бывшему клубу, а Кагарлицкий может продемонстрировать уже в официальной игре, на что способен и как поможет «Торпедо». Мы предлагаем ставку на «обе забросят больше 1.5 шайбы» за 1.70.

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