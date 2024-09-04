Букмекеры оценили шансы Медведева выйти в полуфинал US Open

5 сентября состоится матч 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Янник Синнер будет играть с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение итальянскому теннисисту. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.36, что равно около 70% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1360 рублей.

Шансы Медведева оценили в 3.20, это примерно 30% вероятности.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 35.5 гейма можно за 1.60, а тотал меньше 35.5 гейма идёт с коэффициентом 2.25. Вероятность победы Синнера со счётом 3:0 оценили в 3.30.

На победу Медведева с форой (+4.5 гейма) дают 1.95, победа Синнера с форой (-4.5 гейма) оценена в 1.90.