Букмекеры спрогнозировали счёт 1/4 финала US Open Синнер — Медведев

5 сентября состоится матч 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Янник Синнер будет играть с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск.

Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.36, что равно около 70% вероятности. Шансы Медведева оценили в 3.20, это примерно 30% вероятности.

Сделать ставки на тотал больше 35.5 гейма можно за 1.60, а тотал меньше 35.5 гейма идёт с коэффициентом 2.25.

Вероятность победы Синнера со счётом 3:0 по сетам оценили в 3.30. Также вероятна победа итальянца в четырёх партиях (3.70).

Следом идут победа Синнера в пяти сетах (4.90) и 3:2 по партиям в пользу Медведева (7.20). Менее вероятны победа россиянина в четырёх сетах (7.90) и точный счёт 3:0 по партиям в пользу Медведева (9.10).