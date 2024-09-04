Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз на 1/4 финала US Open

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч US Open Янник Синнер — Даниил Медведев.

Ставка: пятый сет за 3.00.

Лишь в этом сезоне на Уимблдоне Даниил смог прервать серию поражений в очных встречах с Синнером, длившуюся на протяжении пяти матчей. В Великобритании Медведев победил итальянца со счётом 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

К сожалению, в этом году Даниилу постоянно чего-то не хватает. Часто — совсем немножко. Хард в этом сезоне долго сопротивлялся Медведеву. Перед стартом Открытого чемпионата США он проиграл на этом покрытии в Монреале и Цинциннати. В первом случае россиянин уступил Алехандро Давидович-Фокине – 4:6, 6:1, 2:6, а во втором – Иржи Легечке (6:7, 4:6).

Однако на US Open Даниил не просто побеждает, но и заводит местную публику. Медведев выиграл у Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6) и Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3). Особенно болельщикам понравилась победа над итальянцем. Решающее очко Даня взял благодаря удару, исполняя который, ему пришлось развернуться на 360 градусов! Во встрече четвёртого круга Даниил смял Нуну Боржеша, отдав лишь четыре гейма.

Янник Синнер из всех ТБШ хуже всего проходит как раз Открытый чемпионат США. В 2022 году он добирался до четвертьфинала, но на этом всё. Но нельзя отрицать того факта, что итальянец находится в невероятной форме. По пути к 1/4 финала Янник не испытал затруднений. В целом ему попадались вполне проходимые соперники. Обыграл Маккензи Макдональда (2:6, 6:2, 6:1, 6:1), Алекса Михельсена (6:4, 6:0, 6:2), Кристофера О`Коннелла (6:1, 6:4, 6:2) и Томми Пола (7:6, 7:6, 6:1).

Очные встречи в Австралии и на Уимблдоне в нынешнем году продлились по пять сетов. Поэтому не будем исключать, что и эта встреча затянется надолго. Мы предлагаем ставку на тотал больше 4.5 сета за 3.00. Даниил хорош, подача налаживается, но и Синнер после допинг-скандала выглядит предельно собранным.