Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали шансы «Динамо» стартовать в КХЛ с победы

Букмекеры назвали шансы «Динамо» стартовать в КХЛ с победы
Аудио-версия:
Комментарии

4 сентября в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» будет играть с «Куньлунем» на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Авангард» — «Сибирь». Линден Вей порадует Омск
«Авангард» — «Сибирь». Линден Вей порадует Омск

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1500 рублей.

Шансы «Куньлуня» оценили в 5.60. Вероятность ничьей по итогам 60 минут игры идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.80. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.77.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.28 (около 75% вероятности), итоговый успех «Куньлуня» оценён в 3.95 (25%).

Материалы по теме
«Торпедо» — «Северсталь». Кагарлицкий и Кручинин покажут класс
«Торпедо» — «Северсталь». Кагарлицкий и Кручинин покажут класс
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android