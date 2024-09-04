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Букмекеры назвали шансы «Динамо» стартовать в КХЛ с победы

4 сентября в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» будет играть с «Куньлунем» на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1500 рублей.

Шансы «Куньлуня» оценили в 5.60. Вероятность ничьей по итогам 60 минут игры идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.80. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.77.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.28 (около 75% вероятности), итоговый успех «Куньлуня» оценён в 3.95 (25%).