«Динамо» — «Куньлунь»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Куньлунь».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.85.

Бело-голубые не оправдали ожиданий болельщиков в прошлом сезоне, с треском проиграв в четвертьфинале «Трактору». Выводы были сделаны, и мы ждём лучшей игры от подопечных Алексея Кудашова. За перерыв они практически не изменились. К привычным лидерам добавился, например, Макс Комтуа. В товарищеских матчах Кудашов ставил его в тройку к Никите Гусеву и Эрику О'Деллу.

Кубок мэра Москвы «Динамо» провело слишком слабо. Бело-голубые проиграли «Спартаку» (3:4 Б) и победили «Автомобилист» (2:1) на групповом этапе. В матче за третье место они уступили «Торпедо» (1:4). Гусев за это время забросил всего одну шайбу.

Вот кто обязан меняться в новом сезоне, так это «Куньлунь». В первую очередь изменения связаны с главным тренером. Им стал Михаил Кравец, до этого трудившийся в «Авангарде». Наставник пообещал, что будет готовить «драконов» к борьбе за медали. Задачка со звёздочкой. Кравец рассказал о стремлении больше времени проводить в зоне атаки, уверенно выходить из обороны и не убегать в защиту при малейших рисках.

Удивляет и трансферная кампания клуба. Были подписаны игроки из АХЛ, НХЛ, Финляндии, Швеции, Чехии и даже из Германии. Также из «Авангарда» в «Куньлунь» перешёл Томаш Юрчо. Наиль Якупов – это тоже мощно. По словам Кравца, брали в основном тех, кто хотя бы немного поиграл в США.

Пока непонятно, что из этого получится. На турнире имени Николая Пучкова «драконы» разгромили «Сочи» (5:2) и крупно обыграли олимпийскую сборную России (7:1), но уступили «Ак Барсу» (0:1) и «Северстали» (3:7). Что-то похожее на агрессивный хоккей мы увидели, но ведь и пропущенных голов многовато.

Мы считаем, что у этого матча есть все шансы получиться результативным. Причём голы будут с обеих сторон. Рекомендуем поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.85. Будет интересно посмотреть за изменениями в китайском клубе и за тем, как «Динамо» подготовилось к сезону.