«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» за 1.70.

Заканчивал предсезонную подготовку «Автомобилист» с поражениями в четырёх матчах кряду. Три из них пришлись на Кубок мэра Москвы, на котором екатеринбуржцы уступили московскому «Динамо» (1:2), «Спартаку» (3:4 Б) и «Витязю» (2:5).

Интересно, что «Трактор» тоже дошёл до полуфинала минувшего розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» в серии 0-4. Это не помогло Алексею Заварухину остаться у руля команды. Его место занял иностранный тренер – Бенуа Гру. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, специалист умеет мотивировать игроков, внимателен к деталям и способен развивать хоккеистов. Плюс в его пользу сыграло желание попробовать свои силы в КХЛ.

Пока получается неплохо. В межсезонье «Трактор» занял вторые места на Кубке Блинова, проиграв только «Локомотиву» (4:5 Б), и на Кубке губернатора Челябинской области, уступив «Амуру» (2:5). Шесть побед и два поражения – вот такой итог товарищеских матчей «белых медведей». Жаль, что из всех этих успехов выделить стоит только выигранную встречу у «Авангарда» со счётом 5:2. В остальном – ничего удивительного.

Далеко не всегда предсезонная подготовка показывает реальный уровень команд. На что они способны в предстоящем розыгрыше – тоже рановато решать. Если говорить о сохранении микроклимата, то здесь преимущество на стороне «Автомобилиста». Всё-таки назначение не Алексея Заварухина, а иностранца Бенуа Гру смутило не только болельщиков.

Результаты лучше у «белых медведей», но с кем они играли? «Югра», «Лада», «Барыс». Всё-таки игры с московскими клубами намного серьёзнее. Стоит поставить на победу екатеринбургского клуба с учётом ОТ и буллитов за 1.70.