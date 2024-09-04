«Космос» — «Амкал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Космос» — «Амкал».

Ставка: «Космос» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.40.

«Космос» начал свой поход в Кубке России с предыдущей стадии и выиграл у «Сахалина» со счетом 2:0. Сейчас «Космос» в этой сложной схеме второго дивизиона идёт на третьем месте в своей группе. Команда подходит к матчу с «Амкалом» с неплохой серией из пяти-шести матчей подряд без поражений.

«Амкал» достаточно уверенно прошёл «Коломну» и «Велес», но уступил 2Drots 0:1. Но по набору, статусу и уровню игроков «Амкал» даже превосходит «Космос», и, наверное, в функциональном плане тоже «Амкал» не должен уступать, потому что они регулярно играют и регулярно тренируются. Но «Космос» тоже недооценивать ни в коем случае не стоит.

На мой взгляд, в основное время большого количества голов здесь быть не должно. Потому что в нейтрализации команды преуспевают лучше, чем в созидании. Если посмотреть последний матч «Космоса», там тоже не суперкакая-то результативность, и у «Амкала», если не брать матч с «Коломной», тоже много голов не забивалось. Мой вариант – «Космос» не проиграет в основное время и тотал матча меньше 3.5 за хороший коэффициент 2.40», — приводит слова Генича «РБ Спорт».