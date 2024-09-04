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«Космос» — «Амкал»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 4 сентября

«Космос» — «Амкал»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 4 сентября
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Космос» — «Амкал».

Ставка: проход «Амкала» за 1.78.

«Космос» выступает во Второй лиге в зоне «Б» и группе 3. После 19 матчей команда из Долгопрудного претендует на повышение в классе. В её активе 39 баллов, третья позиция в турнирной таблице, но приличное отставание от лидирующего «Динамо» из Владивостока. В последнем туре подмосковная команда упустила победу в компенсированное время. Что касается Кубка России, то в первом для себя раунде «Космос» оказался сильнее «Сахалина» — 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Не начался
Амкал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амкал» — медийная команда, хотя таковой её уже сложно считать. Для них это уже третий розыгрыш Кубка России, в котором красно-чёрные принимают участие. В первый заход два года назад «Амкал» прошёл две стадии и вылетел в Санкт-Петербурге от «Звезды» в серии пенальти. Так же завершила своё выступление медиакоманда год спустя, но во втором раунде от «Текстильщика». Этот поход пока складывается здорово, «Амкал» повторил свой лучший результат. «Коломну» команда Германа Попкова унизила 8:1, а затем в непростом матче по делу переиграла «Велес» в Домодедово.

Букмекеры фаворита в этой паре не видят, чуть выше коэффициент на успех у «Амкала», но тут надо выбрать, какой из двух важных факторов станет определяющим. «Космос» в тонусе, команда разыгралась, и в шести последних матчах у них четыре победы и две ничьих. С другой стороны, их соперник обладает составом, который в классе превосходит, а некоторые игроки имеют огромный опыт. Команда Германа Попкова в воскресенье получила серьёзный удар, проиграв в Лужниках главному сопернику 2Drots, а такой результат точно встряхнёт красно-чёрных. Проход «Амкала», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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