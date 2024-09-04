«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.52.

«Сергей Широков начинает новый сезон против хорошо знакомого ему клуба. На его опыт рассчитывают в «Сибири», статус негласного лидера ему обеспечен. Пьянов заходит в одну и ту же реку уже не в первый раз. Карпов должен усилить атаку, если ему будет комфортно с новыми партнёрами. Большие планы на успех и у Дмитрия Овчинникова. Команда очень невнятно провела предсезонную часть, но, возможно, самое вкусное Вадим Епанчинцев оставил до лучших времён. Учитывая стиль главного тренера, не рассчитываю на высокую результативность в сезоне, они будут терпеливы в обороне. Не самая скоростная команда по составу не потерпела огромных потерь в межсезонье. Позиции легко забили новички, которые смогут легко себя зарекомендовать, выполняя тренерские задания. В этом отношении Епанчинцев — открытая книга. Помимо нацеленности на результат, главному тренеру придётся доверять и раскрывать молодёжь.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Сергей Звягин прошёл с «Авангардом» разные ситуации, но полноценно дебютирует в роли главного наставника только сейчас. Кредит доверия есть, хотя придётся собирать новые пазлы. Ткачёв и Буше в процессе восстановления, на старте сезона омичи на них не рассчитывают. Выбиваться в лидеры Востока команде будут помогать новички Вей, Галиев, Макеев, Яремчук. «Авангард» сохранил Чистякова и Шарипзянова в обороне, к ним добавился любитель атакующей защиты Даррен Диц. Игумнов, Николишин и Верба идеальны для любой команды и универсальны в своей работоспособности. Есть детали, но Звягину придётся всё соединять и искать лучшие варианты. Борьба на Востоке будет плотной как никогда.

«Авангард» уступил «Сибири» 1:2 в овертайме в домашнем предсезонном турнире и вряд ли наступит на те же грабли дважды. Дома на матче открытия нужно радовать своих болельщиков при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».