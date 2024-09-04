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«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Омске

«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Омске
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

«Предсезонка не дала чётких представлений о том, каким будет «Авангард» при новом главном тренере Сергее Звягине. Об истинном лице команды трудно судить ещё и потому, что омичи лишились из-за травм двух ведущих игроков – нападающих Владимира Ткачёва и Рида Буше. Из-за этого в первой тройке играют Станислав Галиев и Алексей Макеев – мастеровитые нападающие, но при этом не пользовавшиеся большим спросом на рынке свободных агентов. При этом оборона, например, стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном – Даррен Диц и Павел Коледов давно доказали свой высокий уровень.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 0
Сибирь
Новосибирская область

«Сибирь» также предстанет под руководством нового тренера – Вадим Епанчинцев пошёл на повышение после работы с «Югрой» в ВХЛ. Не сказать, что состав новосибирцев кардинально изменился, – на месте сильные легионеры Бек, Мёрфи и Андреофф, основной вратарь Красоткин и молодой талант Михалёв. Усилили «Сибирь» опытные нападающие Широков и Карпов – мастерства в атаке у команды явно прибавится.

Конечно, «Авангард» — фаворит в стартовом матче сезона, тем более на домашней арене, которую по праву можно назвать одной из лучших в стране. Но я бы взял в этом матче тотал больше 4.5 за 1.80. Верю в атакующий хоккей от обеих команд», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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