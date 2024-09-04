«Авангард» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.93.

«В Омске сезон откроется классическим сибирским дерби «Авангард» — «Сибирь».

«Ястребы» не лучшим образом провели домашний предсезонный турнир, где, помимо «Трактора» (2:5), проиграли ещё и как раз «Сибири» (1:2 ОТ). С другой стороны, омичи победили в овертайме «Локомотив» (3:2) и «Барыс» (4:3). Так что сильно беспокоиться по поводу этих результатов точно не стоит. Сергей Звягин собирает сейчас, по сути дела, новую команду. Даррен Диц, Павел Коледов, Линден Вей, Станислав Галиев, Алексей Макеев, Александр Яремчук – это всё игроки сразу под основу. Из потерь необходимо отметить уход Томаша Юрчо и Дамира Жафярова.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» возглавил Вадим Епанчинцев, которому вновь дали шанс на уровне КХЛ. И в Новосибирск переехали несколько очень сильных хоккеистов – Сергей Широков, Валентин Пьянов из того же «Авангарда», Егор Мартынов и Максим Карпов. На этом фоне даже уход Артёма Михеева не выглядит очень уж страшным.

В прошлом сезоне «Авангард» в регулярке трижды обыграл своего принципиального соперника – 2:1 и 7:2 дома, 3:2 (ОТ) в гостях. Поражение было одно – 3:4 на выезде.

Сейчас игра будет тоже очень упорной, и вряд ли нам стоит ждать в ней града шайб. Хозяева при своих трибунах должны взять верх с разницей в одну шайбу», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».